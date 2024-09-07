Сотрудники городских служб, прибывшие на место удара по учебному центру связи в Полтаве, были совершенно неподготовлены для оказания первой помощи, заявил офицер-медик ВСУ Геннадий Друзенко в эфире канала UklrLife.

По его словам, раненых бросали на старый ЗиЛ вместо того, чтобы фиксировать.

«То есть, их убивали, добивали, их везли», – отметил Друзенко.

Кроме того, помогать пострадавшим приехали медсестры с длинным маникюром, которые не знали, что делать с оборванными руками и ногами.

По данным высокопоставленного военного источника, при ударе 3 сентября погибли и получили ранения около 500 специалистов.