Дмитрий Дюжев сыграет Джо Байдена в новом сериале ТНТ и 1-2-3 Production

Телеканал ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production объявили о начале съемок комедийного сериала «Гудбай» (16+) о том, как президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность.

Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев, также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта стал Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»).

По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга — настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча…

Дмитрий Дюжев, актер: «Мне нравятся роли, благодаря которым я могу расширить свой актёрский диапазон и буквально побыть другим человеком. На мой взгляд, это одна из ключевых задач актёра – искать новые характеры новых персонажей. Я прекрасно понимаю, что моё тело – это инструмент, который сам научается быть другим. Мне самому очень любопытно увидеть, что получится из нашего смелого эксперимента, и смогут ли зрители сразу распознать меня в Байдене и Байдена во мне. Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра. Тем не менее могу точно гарантировать будет очень добрая, жизненная и смешная история».

Александр Балдин, креативный продюсер проекта: «Наш проект — это, безусловно, комедия с элементами сатиры. Мы хотели создать историю, которая не просто развлекает, но и заставляет задуматься над отношениями между Россией и Америкой, показывая их через призму юмора и абсурда. Взаимоотношения двух стран часто становятся предметом серьёзных политических дискуссий, но нам хотелось рассмотреть их с другой стороны — показать, что даже в самых сложных ситуациях можно найти что-то смешное и объединяющее. К тому же, политическая сатира позволяет нам исследовать культурные стереотипы и предрассудки, делая это с юмором и лёгкостью, без обид. Через смех мы можем посмотреть на себя со стороны и, возможно, лучше понять друг друга».

Премьера сериала «Гудбай» состоится на телеканале ТНТ.