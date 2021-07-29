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Для рязанских бизнесменов проведут онлайн-вебинар

Елена Лобанова
Для рязанских бизнесменов проведут онлайн-вебинар
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5 августа (в четверг) в 11.00 состоится онлайн-вебинар для физических лиц, самозанятых, субъектов малого и среднего предпринимательства Рязанской области на площадке Центра «Мой бизнес»

Темы вебинара:

  1. Цифровизация финансовых услуг
  2. Проект «Маркетплейс 2.0»
  3. Мошенничество с банковскими картами. Кибермошенничество.
  4. Мошенничество на финансовом рынке. Финансовые пирамиды.
  5. Система быстрых платежей для бизнеса

Спикеры:

  1. Представители АНО «Центр Бизнеса РО»
  2. Представители Отделения Рязани ГУ Банка России по ЦФО

Регистрация на вебинар проходит тут.

Ссылка для подключения будет направлена за сутки до проведения вебинара

Подробная программа вебинара:

№ п/пТема выступленияСпикерТайминг
1.Открытие мероприятия. Приветственное слово. Ознакомление с правилами проведения вебинара.Лариса Сидоренко, АНО «Центр Бизнеса РО»11:00-11:03
2.Приветственное слово. Цифровизация финансовых услуг. Проект «Маркетплейс 2.0».Виталий Ларин, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО11:03-11:10
3.Мошенничество с банковскими картами. Кибермошенничество.Максим Щербинин, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО11:10-11:30
4.Мошенничество на финансовом рынке. Финансовые пирамиды. Олег Матвеев, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО11:30-11:45
5СБП (Система быстрых платежей)  для бизнесаДенис Никитин Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО11:45- 11.55
6.Вопросы-ответы. Подведение итогов.Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО11:55-12:00
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