Для рязанских бизнесменов проведут онлайн-вебинар

5 августа (в четверг) в 11.00 состоится онлайн-вебинар для физических лиц, самозанятых, субъектов малого и среднего предпринимательства Рязанской области на площадке Центра «Мой бизнес»
Темы вебинара:
- Цифровизация финансовых услуг
- Проект «Маркетплейс 2.0»
- Мошенничество с банковскими картами. Кибермошенничество.
- Мошенничество на финансовом рынке. Финансовые пирамиды.
- Система быстрых платежей для бизнеса
Спикеры:
- Представители АНО «Центр Бизнеса РО»
- Представители Отделения Рязани ГУ Банка России по ЦФО
Регистрация на вебинар проходит тут.
Ссылка для подключения будет направлена за сутки до проведения вебинара
Подробная программа вебинара:
|№ п/п
|Тема выступления
|Спикер
|Тайминг
|1.
|Открытие мероприятия. Приветственное слово. Ознакомление с правилами проведения вебинара.
|Лариса Сидоренко, АНО «Центр Бизнеса РО»
|11:00-11:03
|2.
|Приветственное слово. Цифровизация финансовых услуг. Проект «Маркетплейс 2.0».
|Виталий Ларин, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
|11:03-11:10
|3.
|Мошенничество с банковскими картами. Кибермошенничество.
|Максим Щербинин, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
|11:10-11:30
|4.
|Мошенничество на финансовом рынке. Финансовые пирамиды.
|Олег Матвеев, Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
|11:30-11:45
|5
|СБП (Система быстрых платежей) для бизнеса
|Денис Никитин Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
|11:45- 11.55
|6.
|Вопросы-ответы. Подведение итогов.
|Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
|11:55-12:00