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Суббота, 3 апреля, 2021
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Диетолог рассказала, к чему может привести неправильное питание

7info
Изображение Steve Buissinne с сайта Pixabay

Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Подтверждена связь неправильного питания и возникновения онкологических заболеваний, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых болезней. Их вызывает еда с большим содержанием насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, сахара, соли. Ещё одна опасность – диета с низким содержанием овощей и фруктов.

Ожирение способствует увеличению риска возникновения подобных заболеваний, проблем с желудком, опорно-двигательным аппаратом. Может вызывать снижение фертильности.

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