Диетолог рассказала, к чему может привести неправильное питание

Неправильное питание может привести к диабету, ожирению и снижению фертильности, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Подтверждена связь неправильного питания и возникновения онкологических заболеваний, диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых болезней. Их вызывает еда с большим содержанием насыщенных жиров, трансизомеров жирных кислот, сахара, соли. Ещё одна опасность – диета с низким содержанием овощей и фруктов.

Ожирение способствует увеличению риска возникновения подобных заболеваний, проблем с желудком, опорно-двигательным аппаратом. Может вызывать снижение фертильности.