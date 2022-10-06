Девушка футболиста «Балтики» обвинила его в жестоком избиении

Девушка футболиста «Балтики» Гочи Гогричиани Кристина Куддус обвинила его в жестоком избиении. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, инцидент произошёл во время ссоры из-за того, что Гоча постоянно искал в «Тиндере» девушек, несмотря на отношения с Кристиной. Она высказала своё мнение, после чего Гочи разбил телефон и сильно избил её.

Девушка заявила, что мужчина и раньше поднимал на неё руку, но выносить на всеобщее обозрение ситуацию она не хотела.

По данным РИА Новости, в полицию поступило заявление, которое было зарегистрировано в установленном законом порядке. «Балтика» проводит внутреннее расследование, футболиста отстранили от тренировок.

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