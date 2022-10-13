«Девятку» разорвало на части в Сасовском районе

В Сасовском районе столкнулись лоб в лоб две легковушки, пострадавших госпитализировали. Подробности приводит издательство «Пресса».

Дорожная авария произошла 12 октября около 12 часов дня на 51-ом километре трассы Шацк – Касимов в Сасовском районе.

Предварительно, водитель «девятки» не рассчитал скорость при обгоне автомобиля и выехал на встречку, где врезался в иномарку с узбекскими номерами. Скорость была такой, что от удара «девятку» разорвало пополам и выбросило с трассы больше чем на 20 метров.

Очевидцы ДТП рассказали, что пострадавших отправили в Сасовскую больницу.

Официальных комментариев Госавтоинспекции пока нет.

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