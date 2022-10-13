Четверг, 13 октября, 2022
Татьяна Проводина

«Девятку» разорвало на части в Сасовском районе

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Источник: Издательство "Пресса"

В Сасовском районе столкнулись лоб в лоб две легковушки, пострадавших госпитализировали. Подробности приводит издательство «Пресса».

Дорожная авария произошла 12 октября около 12 часов дня на 51-ом километре трассы Шацк – Касимов в Сасовском районе.

«Девятку» разорвало на части в Сасовском районе
«Девятку» разорвало на части в Сасовском районе

Предварительно, водитель «девятки» не рассчитал скорость при обгоне автомобиля и выехал на встречку, где врезался в иномарку с узбекскими номерами. Скорость была такой, что от удара «девятку» разорвало пополам и выбросило с трассы больше чем на 20 метров.

Очевидцы ДТП рассказали, что пострадавших отправили в Сасовскую больницу.

Официальных комментариев Госавтоинспекции пока нет.

«Девятку» разорвало на части в Сасовском районе

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