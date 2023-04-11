Девятиклассники школы № 75 в следующем учебном году перейдут в другие учебные заведения

Во вторник, 11 апреля в школе № 75 состоялась встреча с родителями учащихся 9-х классов, организованная администрацией школы и управлением образования и молодежной политики. Подробности сообщила пресс-служба мэрии Рязани.

Собрание провели директор школы Виталий Ерёмкин и заместитель начальника городского управления образования Татьяна Сарычева.

Школа рассчитана на 1100 учеников, сейчас в ней учатся в две смены 2700 детей. По словам Татьяны Сарычевой, из-за переполненности учебного заведения приходится принимать сложные решения. Одно из них — перевод нынешних девятиклассников, которые пойдут в 10-е классы, в другие школы.

Приём первоклассников продолжается, для начальных классов вопрос шаговой доступности стоит наиболее остро.

Сарычева отметила, что администрация пытается сделать всё возможное, чтобы переход детей на новое место был как можно более безболезненным. В частности, при коллективном заявлении родителей учеников будут переводить в ближайшие школы целыми классами.

— В случае, если у родителей будут индивидуальные пожелания об обучении детей в школах Рязани, в том числе и в профильных классах, пойдем навстречу, — рассказала замначальника управления образования.

Перед собравшимися выступили директора школ № 72 и 63, подтвердившие готовность принять учащихся.

В микрорайонах ДПР-7, 7А необходимо построить новую школу, участок для этого закреплён. В настоящее время идут проектные работы на строительство новой школы на 1100 мест.

Администрация рассматривает разные варианты строительства. Например, концессию, как сделано для школы в Семчино. Рассматриваются и другие пути поиска финансирования.

— Наше решение посчитали правильным озвучить при личной встрече с родителями. С каждой семьей будем разговаривать индивидуально и найдем устраивающий всех вариант, — отметил Виталий Еремкин.