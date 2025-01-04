Детские пособия и социальные пенсии в России проиндексируют в 2025 году



Федеральный прожиточный минимум (ПМ) в России, который используется для оценки уровня жизни граждан и расчета социальных выплат, с 1 января 2025 года вырастет на 14,8%. «Парламентская газета» рассказала, как изменятся размеры пособий и субсидий в 2025 году.

Прожиточный минимум и связанные выплаты

Прожиточный минимум — это показатель, по которому определяются граждане с низкими доходами, нуждающиеся в государственной поддержке. С 2025 года федеральный прожиточный минимум составит:

На душу населения — 17 733 рубля,

— 17 733 рубля, Для трудоспособного населения — 19 329 рублей,

— 19 329 рублей, Для детей — 17 201 рубль,

— 17 201 рубль, Для пенсионеров — 15 250 рублей.

Региональные значения ПМ

Каждый регион устанавливает собственный прожиточный минимум с учетом местного уровня цен. Эти значения могут быть выше или ниже федеральных, и именно на их основе рассчитываются пособия. Например:

В Москве : На душу населения — 23 908 рублей, Для трудоспособных — 27 302 рубля, Для пенсионеров — 17 897 рублей, Для детей — 20 663 рубля.

: В Липецкой области : На душу населения — 14 718 рублей, Для трудоспособных — 16 043 рубля, Для пенсионеров — 12 657 рублей, Для детей — 14 276 рублей.

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Во всех регионах прожиточный минимум увеличится в 2025 году, но темпы роста будут разными. Например, в Санкт-Петербурге он вырастет на 16,9%, а в Московской области — лишь на 5,5%.

Прожиточный минимум влияет на минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который не может быть ниже этого уровня. На 2025 год МРОТ в России составит 22 440 рублей в месяц.

Какие выплаты зависят от прожиточного минимума?

К выплатам, привязанным к ПМ, относятся:

Единое пособие для беременных и семей с детьми,

Ежемесячная выплата из материнского капитала,

Социальная доплата к пенсии,

Выплаты по социальным контрактам.

Увеличение пособий для детей и беременных

Если среднедушевой доход семьи меньше регионального ПМ, семья признается малообеспеченной и имеет право на пособие. Размер ежемесячной выплаты зависит от дохода и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

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Пособие назначается на каждого ребенка до 17 лет, пока доход семьи не достигнет уровня регионального ПМ на душу населения.

Малоимущие беременные женщины также могут получать выплаты в размере 50%, 75% или 100% от ПМ для трудоспособного гражданина.

Выплаты из маткапитала

Семьи с низкими доходами, в которых есть дети до 3 лет, могут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала. Семья считается малоимущей, если ее доход ниже двух региональных ПМ на душу населения. Размер выплаты равен детскому прожиточному минимуму в регионе.

С 2025 года, из-за индексации ПМ, вырастут и ежемесячные выплаты из материнского капитала, и детские пособия.

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Социальная доплата к пенсии

Повышение прожиточного минимума приведет к росту социальных пенсий. Неработающие пенсионеры, чей доход ниже регионального ПМ, получают доплату до этого уровня.

Член Комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала, что, по данным Минтруда, 6,3 миллиона россиян получают такие доплаты.

Региональные доплаты выплачиваются, если ПМ пенсионера в регионе выше федерального уровня.

выплачиваются, если ПМ пенсионера в регионе выше федерального уровня. Федеральные доплаты предоставляются в случае, если федеральный ПМ выше регионального.

В 61 субъекте России региональный прожиточный минимум ниже федерального. Федеральную доплату получают 3,083 миллиона человек, а региональную — 3,217 миллиона.

Увеличение выплат по социальным контрактам

Граждане и семьи с доходами ниже прожиточного минимума могут заключить социальный контракт, чтобы выйти из сложного финансового положения. Государство оказывает помощь, а граждане обязуются, например, открыть бизнес, завести хозяйство, пройти переобучение или найти работу.

В рамках программы в 2025 году можно получить:

До 350 тысяч рублей — на открытие бизнеса,

— на открытие бизнеса, До 200 тысяч рублей — на покупку сельскохозяйственной техники, семян, саженцев, домашнего скота или птицы,

— на покупку сельскохозяйственной техники, семян, саженцев, домашнего скота или птицы, До 30 тысяч рублей — на переобучение.

Если человек заключил соцконтракт для поиска работы, ему предоставляется единовременная выплата в размере прожиточного минимума региона. После трудоустройства он получит еще три таких выплаты в течение трех месяцев.

Социальные контракты заключаются в органах социальной защиты. Соцконтракт на поиск работы можно оформить, если человек встал на учет в центре занятости.