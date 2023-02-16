Четверг, 16 февраля, 2023
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Дети и жены участников СВО из Рязанской области посетили парк «Патриот»

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Министерство по делам территорий и информационной политике региона сообщает о проведении экскурсии для членов семей военнослужащих-участников специальной военной операции.

Экскурсия в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» была организована рязанской инициативной группой Комитета семей воинов Отечества (КСВО) при поддержке министерства по делам территорий и информационной политике региона.

В поездке в Московскую область приняли участие дети и жены военнослужащих-участников специальной военной операции из Рязанской области. Во время экскурсии в парке «Патриот» они посетили тематические музейные экспозиции и площадки под открытым небом, где ознакомились с историческими победами защитников Родины, увидели образцы вооружений и военной техники разных времен. Делегация из Рязани также побывала в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации.Создание Комитета семей воинов Отечества было поддержано в ноябре 2022 года Президентом России Владимиром Путиным. Руководитель государства дал поручения об оказании поддержки в становлении этой общественной организации. В настоящее время КСВО занимается вопросами поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также погибших в ходе выполнения боевых задач, и членов их семей.

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