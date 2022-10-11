Детектив Шумякина предлагает финансово поддержать мать Елены Логуновой

Детектив Екатерина Шумякина, занимавшаяся поисками пропавшей рязанки Елены Логуновой, предлагает поддержать материально мать рязанки Наталию Кошелеву. Об этом она написала в телеграм-канале.

— Непростые времена настали в семье Кошелевых. Я бы даже сказала-страшные и тяжёлые. Очень прошу вас люди, пожалуйста, поддержите родителей Елены материально, — пишет детектив.

Напомним, Елена Логунова пропала летом 2021 года. Долгое время судьба женщины оставалась неизвестной. О ситуации рассказывали федеральные телеканалы, СМИ.

7 октября стало известно об обнаружении останков, позднее экспертиза подтвердила, что это труп Елены Логуновой. Их нашли в районе села Исады Спасского района. Там находится дача родителей супруга.

Сам Александр Логунов сейчас находится в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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