Десантники рассказали, почему никогда не используют окопы ВСУ

Заместитель командира батальона ВДВ с позывным «Маяк» рассказал телеканалу «Звезда», почему российские военные не используют окопы противника.
По его словам, при отступлении подразделения ВСУ минируют свои позиции: ставят противопехотные мины и растяжки.
«Плюс, естественно, что у противника свои позиции везде обозначены – они престрелены. Поэтому заводить личный состав на престреленные позиции чревато», – пояснил боец.
Военный с позывным «Маяк» уточнил, что ВС России стремятся минимизировать потери личного состава.
Подчеркивается, что после штурма позиций ВСУ российские военные вынуждены окапываться на новом рубеже прямо под огнем неприятеля.
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