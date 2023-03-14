Десантники рассказали, почему никогда не используют окопы ВСУ

Заместитель командира батальона ВДВ с позывным «Маяк» рассказал телеканалу «Звезда», почему российские военные не используют окопы противника.

По его словам, при отступлении подразделения ВСУ минируют свои позиции: ставят противопехотные мины и растяжки.

«Плюс, естественно, что у противника свои позиции везде обозначены – они престрелены. Поэтому заводить личный состав на престреленные позиции чревато», – пояснил боец.

Военный с позывным «Маяк» уточнил, что ВС России стремятся минимизировать потери личного состава.

Подчеркивается, что после штурма позиций ВСУ российские военные вынуждены окапываться на новом рубеже прямо под огнем неприятеля.