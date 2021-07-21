Депутаты рязанской Облдумы подвели итоги весенней сессии

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Во вторник, 20 июля, депутаты Рязанской областной думы подвели итоги весенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба органа.

Председатель Думы Аркадий Фомин отметил, что за отчетный период проведено 9 заседаний, принято 56 законов.

– В начале этого года депутаты приняли закон об индексации всех социальных выплат. Ранее 28 региональных выплат не были проиндексированы. Теперь же на эти цели в областном бюджете заложено около 20 миллионов рублей, – рассказал Аркадий Фомин.

Благодаря этому с 1 июля свыше 8 000 неполных малообеспеченных семей с детьми от 8 до 16 лет будут получать ежемесячные выплаты.

Проектом, вызвавшим широкий общественный резонанс, стал закон о тишине. Там отражены «периоды тишины», определен перечень объектов, где необходимо соблюдать эту норму, а также действия, которые считаются нарушением закона.

Аркадий Фомин рассказал и о снижении налоговых ставок для малого и среднего бизнеса в сферах, где действуют коронавирусные ограничения.

– Мера поддержки распространяется и на пострадавшие из-за пандемии социально ориентированные некоммерческие организации. Кроме того, в 3 раза снижается ставка налога для предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения в связи с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход. Это затронет около 8 000 субъектов малого и среднего бизнеса, – пояснил Аркадий Фомин.

Председатель Рязанской областной думы подчеркнул, что работа парламентариев продолжается в округах. Им еще предстоит завершить депутатский контроль на объектах благоустройства.

В заключение Аркадий фомин попросил коллег продолжить работу с медицинскими учреждениями, мониторить обеспеченность лекарствами и ход прививочной кампании.