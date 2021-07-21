Депутаты рязанской Облдумы подвели итоги весенней сессии

Во вторник, 20 июля, депутаты Рязанской областной думы подвели итоги весенней сессии. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Председатель Думы Аркадий Фомин отметил, что за отчетный период проведено 9 заседаний, принято 56 законов.
Благодаря этому с 1 июля свыше 8 000 неполных малообеспеченных семей с детьми от 8 до 16 лет будут получать ежемесячные выплаты.
Проектом, вызвавшим широкий общественный резонанс, стал закон о тишине. Там отражены «периоды тишины», определен перечень объектов, где необходимо соблюдать эту норму, а также действия, которые считаются нарушением закона.
Аркадий Фомин рассказал и о снижении налоговых ставок для малого и среднего бизнеса в сферах, где действуют коронавирусные ограничения.
Председатель Рязанской областной думы подчеркнул, что работа парламентариев продолжается в округах. Им еще предстоит завершить депутатский контроль на объектах благоустройства.
В заключение Аркадий фомин попросил коллег продолжить работу с медицинскими учреждениями, мониторить обеспеченность лекарствами и ход прививочной кампании.