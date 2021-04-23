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Депутаты Рязанской облдумы отчитались о доходах

7info
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Опубликованы декларации о доходах депутатов Рязанской областной Думы и членах их семей за 2020 год.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин за год заработал 3 миллиона 503 тысячи 498,15 рублей. Имеет в собственности квартиру и нежилое помещение. 

Первый заместитель председателя облдумы Дмитрий Хубезов задекларировал за прошлый год доход в 2 миллиона 980 тысяч 918,19 рублей. 

Доход заместителя председателя облдумы Александра Шевырёва составил 5 миллионов 540 тысяч 176,01 рублей. Доход супруги за год составил 51 миллион 960 тысяч 914,94 рублей. 

Руководитель фракции «Единая Россия» Татьяна Панфилова заработала за год 2 миллиона 514 тысяч 50,82 рублей. 

Руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров заработал 1 миллион 113 тысяч 949,44 рублей. 

Никита Усачёв, возглавляющий фракцию ЛДПР, за год заработал 685 тысяч 918,25 рублей. 

Сергей Пупков, руководитель фракции «Справедливая Россия» – 6 миллионов 328 тысяч 826,98 рублей. 

Вадим Польевтов (Новые люди) – 1 миллион 522 тысячи 785,57 рублей, Григорий Парсентьев (За правду) – 5 миллионов 664 тысячи 463,37 рублей, Наталья Рубина (Партия пенсионеров) – 1 миллион 338 тысяч 361,94 рублей. 

Самый высокий годовой доход вновь у депутата Станислава Подоля – 189 миллионов 329 тысяч 878,8 рублей. 

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