Депутаты Рязанской облдумы отчитались о доходах

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Опубликованы декларации о доходах депутатов Рязанской областной Думы и членах их семей за 2020 год.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин за год заработал 3 миллиона 503 тысячи 498,15 рублей. Имеет в собственности квартиру и нежилое помещение.

Первый заместитель председателя облдумы Дмитрий Хубезов задекларировал за прошлый год доход в 2 миллиона 980 тысяч 918,19 рублей.

Доход заместителя председателя облдумы Александра Шевырёва составил 5 миллионов 540 тысяч 176,01 рублей. Доход супруги за год составил 51 миллион 960 тысяч 914,94 рублей.

Руководитель фракции «Единая Россия» Татьяна Панфилова заработала за год 2 миллиона 514 тысяч 50,82 рублей.

Руководитель фракции КПРФ Денис Сидоров заработал 1 миллион 113 тысяч 949,44 рублей.

Никита Усачёв, возглавляющий фракцию ЛДПР, за год заработал 685 тысяч 918,25 рублей.

Сергей Пупков, руководитель фракции «Справедливая Россия» – 6 миллионов 328 тысяч 826,98 рублей.

Вадим Польевтов (Новые люди) – 1 миллион 522 тысячи 785,57 рублей, Григорий Парсентьев (За правду) – 5 миллионов 664 тысячи 463,37 рублей, Наталья Рубина (Партия пенсионеров) – 1 миллион 338 тысяч 361,94 рублей.

Самый высокий годовой доход вновь у депутата Станислава Подоля – 189 миллионов 329 тысяч 878,8 рублей.