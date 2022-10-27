Депутаты РГД поддержали концессионное соглашение для постройки школы в Семчино

На заседании Рязанской городской Думы депутаты проголосовали за заключение концессионного соглашения для строительства школы на 1100 мест в микрорайоне Семчино. По данному соглашению концессионером выступит ООО «ПроШкола №58». По плану первого этапа соглашения организация обязуется за счёт собственных, привлечённых средств и капитального гранта построить объект образования в период с 2022 по 2024 гг. Второй этап подразумевает эксплуатацию школы и организацию в ней дополнительных образовательных услуг (2025-2032 гг.), которые также будут финансироваться концессионером. Общая стоимость проекта – 2,5 млрд. рублей. Общий срок концессионного соглашения – 10 лет, после чего весь имущественный комплекс перейдет в собственность муниципалитета. ООО «ПроШкола №58» утратит право владения и пользования объектом соглашения, а также все права в отношении земельного участка в 2032 году. Концессионный механизм поможет ускорить темпы строительства школы и реализовать проект согласно сроку сдачи – в 2025 году.

На заседании Рязанской городской Думы депутаты внесли ряд изменений в муниципальные правовые акты. Так, в измененном Положении о порядке предоставления муниципальных гарантий сроки проверки соответствия представленных документов установленным требованиям и сроки их возврата претенденту в случае несоответствия будут равны пяти рабочим дням с даты поступления обращения. Рассмотрение документов в финансово-казначейском управлении администрации Рязани будет осуществляться в течение одного месяца с даты поступления обращения. Ранее такой срок не был установлен.

Кроме того, депутаты приняли решение об изменении Положения о земельном налоге. Цель поправок – оказание поддержки лицам, призванным на военную службу по мобилизации. В соответствии с изменениями мобилизованные лица освобождены от уплаты налога за один земельный участок на 2021 год.

Изменено и решение Рязанского городского Совета от 14.12.2006 № 845-III «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда». Положение приводится в соответствие с Жилищным кодексом РФ. Согласно проекту решения администрация Рязани наделяется полномочиями по определению категорий граждан, имеющих право на предоставление служебных помещений. Изменения вносятся для уточнения порядка предоставления служебных помещений, жилых помещений маневренного фонда и в общежитиях.

Также в рамках заседания Рязанской городской Думы депутаты приняли решение о повышении должностных окладов муниципальным служащим Рязани с 1 октября 2022 года на 4%.

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