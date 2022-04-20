Депутаты посчитали недобросовестной работу подрядчика ремонта Верхнего  городского парка Рязани

На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты ознакомились с проектно-сметной документацией на благоустройство Верхнего городского парка. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Общая стоимость выполненных работ составила 103 млн. 54 тыс. рублей.

Члены комитета отметили недобросовестную работу подрядной организации. Принято решение о проведении рабочего совещания с участием депутатов, представителей администрации и подрядчика непосредственно в парке.