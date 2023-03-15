Депутаты Облдумы обсудили результаты работы рязанской полиции в 2022 году

На заседании Рязанской областной думы в среду, 15 марта, депутаты заслушали и обсудили отчёт о деятельности Управления МВД по региону в 2022 году. Доклад о проделанной за прошлый год работе представил начальник регионального Управления Владимир Алай.

За год свыше 3,5 тысяч человек рязанские полицейские привлекли к уголовной ответственности. К административной – более 29,5 тысяч человек. На 5,5% возросло число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Общий уровень раскрываемости преступлений в регионе сохранился на уровне 62,5%. По этому показателю Рязанская область заняла четвёртое место в ЦФО. Госавтоинспекцией был обеспечен комплексный подход к повышению безопасности дорожного движения. При этом неоднозначно складывалась ситуация с аварийностью на дорогах: несмотря на снижение общего числа ДТП в Рязанской области на 6%, возросло на 20% количество их жертв. Более половины подобных трагедий зарегистрировано на рязанских участках федеральных трасс. Активная работа Управлением МВД велась и по ряду других направлений: это выявление незаконной миграции, ликвидация организованных групп и преступных сообществ, противодействие незаконному обороту наркотиков, нейтрализация угроз экономической безопасности, противодействие киберпреступности.

Заслушав доклад руководителя Управления МВД Владимира Алая, парламентарии адресовали ему интересующие их вопросы. Вадим Польевтов обратил внимание на проблему брошенных на обочинах улиц Рязани автомобилей, которые зачастую мешают прохожим и убирающим снег коммунальщиков. Владимир Алай отметил: с предложением по решению этой проблемы ведомство уже вышло к региональным властям. Например, было предложение создать специализированные стоянки, на которые будут отправлять эвакуированный транспорт. Уже создана совместная межведомственная группа по проработке различных решений, в том числе законодательного плана. Депутатам Рязанской областной Думы начальник Управления МВД предложил подключиться к этой работе.

Парламентарий Денис Сидоров сказал, что незаконная торговля алкоголем продолжает осуществляться как в частном секторе, так и в многоквартирных домах. Также он обратил внимание на рюмочные, которые работают вблизи образовательных учреждений, и на магазины, которые торгуют алкоголем после 22.00, в том числе суррогатным. Владимир Алай сообщил, что контроль за точками, где нелегально торгуют алкоголем, производится ежедневно. Продукция изымается и уничтожается. Что касается кафе и магазинов, то они, как правило, работают по лицензии. Решение проблемы по контролю за их деятельностью требует межведомственной работы, в том числе с привлечением представителей депутатского корпуса.

Депутат Дмитрий Боронтов напомнил: в феврале этого года по всей стране происходили массовые сходки молодёжных группировок. У начальника рязанского Управления МВД он спросил, как полицейские контролировали в этот период правопорядок. По словам Владимира Алая, правоохранителям удалось сработать на опережение. Была усилена воспитательная работа в образовательных учреждениях, проведены встречи с родителями, усилен полицейский надзор в общественных местах. Как итог – конфликтных ситуаций и задержаний удалось избежать. Тем не менее, на контроле полиции стоят около 5 тысяч участников молодёжных группировок в Рязанской области.

Также депутаты затронули вопрос работы участковых уполномоченных в Рязанской области. Татьяна Баринова обратила внимание на отсутствие действенной участковой службы. Владимир Алай подтвердил: в участковой службе сейчас наблюдается некомплект сотрудников. Зачастую участковыми становятся молодые полицейские, постигающие азы службы, на них, как правило, возложена большая нагрузка. Владимир Алай заявил, что необходимо совершенствовать меры поддержки участковых уполномоченных.

Подводя итог, начальник Управления МВД подчеркнул, что личный состав органов внутренних дел региона примет все необходимые меры по дальнейшей активизации борьбы с преступностью и укреплению общественного порядка. Доклад парламентарии приняли к сведению.