Депутат Рязгордумы Инна Орешина получила условный срок за мошенничество

В понедельник, 20 декабря, Советский районный суд Рязани признал депутата гордумы Инну Орешину виновной в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении Орешиной возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие установило, что в период с января 2019 по октябрь 2020 года она, предоставив заведомо ложные сведения о необходимости компенсации расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности, получила из бюджета города 1 миллион 260 тысяч рублей.

Инна Орешина, фото Рязанская гордума

Суд признал депутата виновной в мошенничестве, приговорив к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок.