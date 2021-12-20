-6.3 C
Рязань
Понедельник, 20 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Депутат Рязгордумы Инна Орешина получила условный срок за мошенничество

7info

В понедельник, 20 декабря, Советский районный суд Рязани признал депутата гордумы Инну Орешину виновной в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уголовное дело в отношении Орешиной возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие установило, что в период с января 2019 по октябрь 2020 года она, предоставив заведомо ложные сведения о необходимости компенсации расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности, получила из бюджета города 1 миллион 260 тысяч рублей.

Депутат Рязгордумы Инна Орешина получила условный срок за мошенничество
Инна Орешина, фото Рязанская гордума

Суд признал депутата виновной в мошенничестве, приговорив к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Реклама

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,856ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img