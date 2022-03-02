День Архипа и Филимона 4 марта: народные приметы и что нельзя делать

4 марта православная церковь вспоминает апостолов из 70-ти Архипа и Филимона. Для этого праздника в народе существует ряд запретов и примет.
Что нельзя и нужно делать в этот деньь? К каким приметам стоит прислушаться?
Традиции и запреты 4 марта
Сегодня ни в коем случае нельзя отказывать людям в помощи и в подаянии. Чем больше сделаешь добрый дел, тем больше добра вернётся в твою жизнь.
Ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить. Всё плохое вернётся к человеку в виде житейским неурядиц.
Нельзя хвастаться своими достижениями и успехами. Есть вероятность, что жизнь станет хуже.
4 марта нужно помыться и привести в порядок жилище.
Для удачи на дороге — помыть автомобиль. Для удачи в работе — убраться на рабочем месте, привести его в порядок. Для успеха в финансах — разложить деньги аккуратно, по порядку, в том месте, где они хранятся, или в кошельке.
Народные приметы
- Если в лесу вы встретили белого зайца, ждите снегопадов;
- Серый заяц встретился — к наступающему теплу;
- Грачи сидят на дороге — к ненастью;
- Дождь 4 марта сулит половодье.