День Архипа и Филимона 4 марта: народные приметы и что нельзя делать

4 марта православная церковь вспоминает апостолов из 70-ти Архипа и Филимона. Для этого праздника в народе существует ряд запретов и примет.

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Что нельзя и нужно делать в этот деньь? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 4 марта

Сегодня ни в коем случае нельзя отказывать людям в помощи и в подаянии. Чем больше сделаешь добрый дел, тем больше добра вернётся в твою жизнь.

Ни в коем случае нельзя ругаться и сквернословить. Всё плохое вернётся к человеку в виде житейским неурядиц.

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Нельзя хвастаться своими достижениями и успехами. Есть вероятность, что жизнь станет хуже.

4 марта нужно помыться и привести в порядок жилище.

Для удачи на дороге — помыть автомобиль. Для удачи в работе — убраться на рабочем месте, привести его в порядок. Для успеха в финансах — разложить деньги аккуратно, по порядку, в том месте, где они хранятся, или в кошельке.

Народные приметы

Если в лесу вы встретили белого зайца, ждите снегопадов;

Серый заяц встретился — к наступающему теплу;

Грачи сидят на дороге — к ненастью;