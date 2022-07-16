День Андрея Налива: народные приметы, что нельзя и нужно делать 17 июля

17 июля православная церковь вспоминает сразу трёх святых с именем Андрей – Андрея Боголюбского, Андрея Рублёва и Андрея Критского. В народном календаре 17 июля – день Андрея Налива. Такое название появилось не случайно: наши предки обратили внимание на то, что к этому дню наливаются овсяные колосья. Чтобы урожай уродился, сегодня ни в коем случае нельзя заниматься садово-огородными делами.

Традиции и запреты 17 июля

Считалось, что знакомства, начало которым положено 17 июля, не доведут до добра. Поэтому, выходя из дома, старались не разговаривать с незнакомцами.

Не стоит ругаться матом и плохо думать о людях. Весь негатив может вернуться к вам в двойном размере.

Не стоит покупать больше того, что необходимо. Поскольку всё, что приобретено будет сверх меры, вскоре или выйдет из строя или быстро испортится.

17 июля принято подавать на стол несладкую овсяную кашу. Если все члены семьи отведают её, урожай по осени будет богатый.

На Андрея Налива продолжается заготовка сена на зиму. Для этого мужчины выходили в поле на покос. Есть ещё одна традиция – 17 июля кормить лошадей овсом.

Народные приметы 17 июля

Какой Андрей Налива, такой будет и Калинник (11 августа);

Если на деревьях уже появляются первые жёлтые листья, осень будет ранней, затяжной и холодной;

Обилие ягод предвещает холодную зиму;

Синие тучи и раскаты грома предвещают 17 июля серьёзную непогоду.

Именины 17 июля празднуют:

Богдан, Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Фёдор.

Сон с 16 на 17 июля обычно отражает груз повседневных проблем, тревог. Сны с длительным сюжетом и с множеством образов могут говорить о переутомлении спящего.