Дело мужчины, укравшего телефон и спрятавшегося в тоннеле метро, передано в суд

Прокуратура Московского метрополитена направила в суд уголовное дело мужчины, который пытался похитить телефон у женщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Утром 5 декабря 2022 года 26-летний обвиняемый, находясь на платформе станции метро «Курская», увидев в руках у женщины телефон, выхватил его. После этого, скрываясь с места совершения преступления, прыгнул на пути и забежал в тоннель.

Спустя непродолжительное время мужчина был задержан, а телефон стоимостью более 70 тыс рублей возвращен потерпевшей.