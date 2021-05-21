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Пятница, 21 мая, 2021
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Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков передали в суд

Елена Лобанова
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В Зюзинский суд Москвы поступило дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС

В настоящее время решение о распределении дела судье и назначении даты пока не принято. 

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна. Они считали, что в клипах рэпера есть пропаганда наркотиков. В частности, речь шла о треках «Розовое вино — 2» и Family. Сам же Алишер отрицает свою вину.

Однако после заявления в МВД возбудили административное дело по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотиков».

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