Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков передали в суд

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В Зюзинский суд Москвы поступило дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время решение о распределении дела судье и назначении даты пока не принято.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна. Они считали, что в клипах рэпера есть пропаганда наркотиков. В частности, речь шла о треках «Розовое вино — 2» и Family. Сам же Алишер отрицает свою вину.

Однако после заявления в МВД возбудили административное дело по ч.1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотиков».