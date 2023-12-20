Даты 2024 года, когда могут произойти природные катаклизмы, экономические и политические потрясения

Каждый год несёт в себе ряд ключевых дат, которые связаны с важными, определяющими эпоху событиями. Многие эзотерики берут на себя смелость заранее называть их и рассказывают о том, что нас ждёт в ближайшем будущем. Одной из таких стала популярный астролог Кристина Егиазарова. В эфире прграммы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» она назвала такие даты наступающего 2024 года.

Астролог обращает внимание: код 2024 года — 8. Поэтому важно следить за датами, где в дне получается 8. Например, 8 число, 17 число, 26 число. Главные месяцы Наступающего года — февраль, июнь, октябрь, ноябрь и август. В зависимости от разных сфер жизни будут происходить разные события. Егиазарова объясняет: если на эти месяцы выпадают кармически тяжёлые даты с цифрой 6, то, скорее всего, они будут связаны с природными катаклизмами. Если же выпадает цифра 8, то события будут касаться экономики и политики. Причём в следующем году эксперт увидела серьёзные изменения политического строя. Но лихорадить будет вовсе не Россию, а другие страны.

Ранее астролог Константин Дараган дал ошеломительное объяснение дате начала спецоперации на Украине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Популярный астролог и прогност Константин Дараган убеждён: произошло это не просто так. На решение президента России Владимира Путина повлияло не только нарастающее геополитическое напряжение, но и очень серьёзные космические события.Он отметил: начало специальной военной операции пришлось на тот момент, когда начал менять своё положение Плутон. Процесс был запущен 23-24 февраля. По словам астролога, небесный транзит ознаменовал начало нового исторического периода. Длиться он будет более 20 лет.

Ранее индийский пророк Абигья Ананд точно увидел, когда Киев станет Россией.

Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдет на спад, — сказал экстрасенс.

Популярный провидец, «кремлёвский экстрасенс» Валерий Кустов, к которому во времена СССР за советами и предсказаниями ходили многие политические деятели, обратился к россиянам. Согласно его прогнозам, приближается окончание спецоперации на Украине. В разговоре с журналистом Андреем Малаховым в эфире канала Россия 1 он сначала уклонился от вопроса о дате завершения СВО. Однако предсказанием провидец всё-таки поделился.

По словам Кустова, завершения противостояния можно ожидать уже в ближайшие месяцы. Так, возникшие разногласия между странами будут урегулированы 24 марта 2024 года.

Напомним также, что астролог Василиса Володина назвала месяц, когда решится судьба специальной военной операции на Украине. По словам Володиной, фундаментальных изменений в СВО не произойдёт вплоть до февраля 2024 года. Её прогноз во многом сходится со словами Валерия Кустова.