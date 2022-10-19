Данные Рязаньстата: Сколько стоит обновить гардероб к холодам?

Рязаньстат привёл данные изменения цен на потребительском рынке региона за сентябрь текущего года.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года потребительские цены на товары и услуги в Рязанской области выросли на 14,1%. Одежда подорожала в среднем на 13,5%, верхний трикотаж – на 8,2%, обувь – на 10,8%.

Молодая семья из трёх человек потратит на обновление осеннего гардероба в среднем 38,9 тысяч рублей. В комплекте – утеплённые куртки, джемперы, джинсы и кроссовки. Мужской набор одежды стоит 14,8 тысяч рублей, женский – 15,2 тысяч, детский — 8,9 тысяч рублей.

За год новый гардероб для мужчин подорожал в среднем на 7,4%, для женщин – на 11,4%, для ребёнка школьного возраста – на 11,7%.

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