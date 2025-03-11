Cнять квартиру недорого: что именно влияет на стоимость аренды

На рынке аренды жилья наблюдается увеличение ценового диапазона. Помимо количества комнат и площади, на стоимость аренды влияет множество других факторов, включая престижность района и качество ремонта в квартире. Как правильно установить цену аренды, чтобы жилье сдалось быстро, но не по слишком низкой цене, разобрались журналисты Life.

На что ориентироваться при определении ставки долгосрочной аренды

Первым шагом при подготовке квартиры к аренде является изучение рыночной ситуации в городе, а также определение средних цен. К примеру, в Москве средняя стоимость аренды студий составляет 73 тысячи рублей, однокомнатных квартир — 68 тысяч, двухкомнатных — 95 тысяч, а трехкомнатных — 150 тысяч. Эти данные предоставил Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

—Стоит обратить внимание, что студии обычно сдаются дороже однокомнатных квартир, так как это относительно новый формат планировки и квартиры представлены в основном в новых домах, с новым ремонтом, мебелью и техникой. «Однушки» же могут сдаваться как во вчерашних новостройках, так и в «сталинках», «хрущёвках», «брежневках», домах конца ХХ — начала ХХI века, — отметил Роман Жуков.

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Важно учитывать конкретное местоположение — округ и район, в котором расположен дом. Устанавливать цену следует по предварительно проведенному анализу аналогичных квартир в выбранном районе (количество комнат, приблизительная площадь, время постройки и состояние ремонта).

На стоимость долгосрочной аренды влияют факторы, которые собственник квартиры не может изменить: возраст и состояние здания, транспортная доступность (близость к метро, остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям, также расстояние до центра города и основных деловых и культурных объектов). Следует оценить и инфраструктуру в округе — наличие магазинов, аптек, медицинских учреждений, школ и детских садов, кафе, ресторанов, торговых центров, а также мест для прогулок и отдыха в пределах 10–15 минут пешком от дома.

Как сдать квартиру по более высокой цене

Для того чтобы быстрее и выгоднее сдать квартиру, владельцу стоит улучшить ее состояние и оснащение. В первую очередь необходимо устранить все недостатки в ремонте, если таковые имеются, например, проверить исправность сантехники и электропроводки: отремонтировать кран, заменить гибкие шланги, убедиться в работоспособности выключателей и розеток, подклеить обои и плинтусы.

Добавление систем хранения, мебели и техники к этому комплекту также может увеличить стоимость жилья. Например, арендаторы ценят, когда в арендованной квартире есть посудомоечная машина, телевизор, стиральная и сушильная машины и другие удобства.

— Необходимо предусмотреть базовый набор мебели, который позволит арендатору сразу заехать в квартиру и комфортно проживать в ней даже в первые дни, когда перевезены ещё не все вещи. К обязательному комплекту относятся место для сна (кровать или раскладной диван), кухонный стол и стул, место для хранения и приготовления пищи — полноценная плита или как минимум переносная панель, — рассказал Роман Жуков.

Это поможет выделить квартиру среди аналогичных предложений и привлечь больше потенциальных арендаторов. Кроме того, добавление элементов декора, таких как яркие подушки, ковры, шторы, светильники и интерьерные свечи, может ускорить процесс сдачи квартиры и сделать его более выгодным.

Однако важно учитывать расходы на обновление квартиры. Внедрение дорогих дизайнерских изменений может привести к увеличению конечной стоимости аренды, что, в свою очередь, может затянуть поиск жильца.

Как найти баланс между ценой и сроком сдачи

Правильное установление цен на аренду квартиры позволяет не только быстро найти арендаторов, но и получить хорошую прибыль. Чтобы достичь оптимального соотношения между доходом и временем, затрачиваемым на аренду, важно учитывать уровень доходности и среднее время, в течение которого квартира остается на рынке.

Согласно данным сервиса «Яндекс Аренда», каждые 10 дней простоя из-за слишком высокой цены снижают доход от аренды на 3%. Если рассматривать это с точки зрения годового дохода, то простое квартиры может быть эквивалентно снижению арендной ставки на 10%.

Время, необходимое для сдачи конкретной квартиры, зависит от ее ценового сегмента. Например, в 2024 году квартиры с арендной стоимостью от 50 до 80 тысяч рублей сдавались в среднем за семь-восемь дней. Квартиры с ценой аренды от 80 до 120 тысяч рублей находили арендаторов за девять дней, а лоты стоимостью выше 120 тысяч — примерно за 12 дней.

— Хотя спрос на арендное жильё остаётся высоким под воздействием глобальных факторов рынка недвижимости, квартиры с более высокой стоимостью сдаются дольше в сравнении с бюджетными вариантами, и этот параметр важно учитывать при ценообразовании, определив для себя баланс между ставкой сдаваемого жилья и сроком, в который нужно найти жильца, — отмечает Роман Жуков.

Что будет с ценами на аренду квартир

Снижения цен на аренду пока ожидать не стоит, так как рынке незначительно выросло предложение, которое полностью коррелирует с ростом активности спроса. Об этом рассказал основатель проекта «Инвестиции Лазовского» Максим Лазовский.

— Увеличилось предложение по нескольким причинам. Так, после праздников владельцы квартир и домов перешли от посуточной сдачи к помесячной. При этом арендаторы вернулись с каникул. В среднем по России идёт небольшое снижение цен — до 2–3%. В марте ожидается такая же динамика, которая сохранится до лета и появления фактора сезонности. Тогда на рынок выйдут «летние» квартиры и подорожают загородные дома, — добавил Максим Лазовский