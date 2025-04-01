«Циолковского» в жанре сторителлинг покажет рязанский театр драмы

В Рязанском театре драмы началась работа над новой постановкой под названием «Циолковский» (16+). Об этом сообщает пресс-служба театра.

Режиссер определил жанр спектакля как сторителлинг (ред. жанр, где литературное произведение пересказывают и разыгрывают одновременно). Подробности пока остаются в секрете.

Константин Циолковский занимает особое место не только в истории Рязанской области, но и в жизни всего человечества. Памятник, посвящённый нашему знаменитому земляку, был установлен в 1982 году по соседству со зданием драмтеатра, на улице, уже названной в его честь.

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Постановочная группа:

Режиссер-постановщик — Евгений Кочетков

Художник-постановщик — Геннадий Скоморохов

Видеохудожник — Дмитрий Мартынов

Художник по свету — Андрей Козлов

Помощник режиссера — Ольга Миронова

В спектакле примут участие артисты: Никита Левин, Денис Чистяков, Вячеслав Мельник, Анастасия Бурмистрова и Анастасия Дягилева.

Премьера спектакля запланирована на июнь 2025 года.