Что западные СМИ пишут о терактах на «Северных потоках»

Западные СМИ бурно обсуждают появление подозреваемых в деле о терактах на «Северных потоках». Информационную подборку опубликовал телеграм-канал РИА Новости.

Washington Post отмечает, что личность виновных долгое время оставалась загадкой, но с выдачей ордера на арест Владимира Журавлева, ранее молчавшие страны начали раскрывать результаты расследования.

Times подчеркивает, что ордер на арест украинца Владимира Журавлева может сигнализировать о приближении завершения расследования подрыва российских газопроводов.

New York Times указывает, что арест одного из подозреваемых является важным поворотом в деле, которое усилило политическое недоверие среди западных союзников и повысило геополитическое напряжение.