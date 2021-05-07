Что произошло в этот день, 7 мая?

- Advertisement -

В этот день, 7 мая, родился Николай Заболоцкий…

Николай Заболоцкий

Российский поэт родился в 1903 году в Казанской губернии.

После окончания в 1920 году местного училища отправился в Москву. Там он поступил на медицинский и историко-филологический факультеты столичного университета. Несмотря на краткосрочность армейской службы, столкновение с «вывернутым наизнанку» миром казармы сыграло в судьбе Заболоцкого роль своеобразного творческого катализатора: именно в 1926—1927 годах он написал первые настоящие поэтические произведения, обрёл собственный, ни на кого не похожий голос.

В 1938 году Заболоцкого арестовали и осудили по делу об антисоветской пропаганде. Хотя перед смертью поэт успел получить и широкое читательское внимание, и материальный достаток, это не могло компенсировать слабость его здоровья, подорванного тюрьмой и лагерем. В 1955 году у поэта случился первый инфаркт, а в 1958 году — второй.

…а еще: