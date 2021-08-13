Что посмотреть в Рязани в выходные?

7info публикует афишу на предстоящие выходные. Чем заняться в субботу и воскресенье в Рязани?
Суббота, 14 августа
08.30 — Парковый забег, площадка Зелёного театра ЦПКиО (возрастное ограничение 6+);
10.00 — Зарядка с фитнес-центром «Arta Gym», ЦПКиО (возрастное ограничение 6+);
11.00 — Гимнастика с фитнес-центром «Кислород» (возрастное ограничение 6+)
17.00 — «Лето в парке», ЦПКиО (возрастное ограничение 0+);
17.00 — Анимационная программа «Весёлые затеи», ДК «Приокский» (возрастное ограничение 0+);
17.00 — Концерт «В движении», Зелёный театра ЦПКиО (возрастное ограничение 6+);
18.00 — Концерт вокально-инструментального ансамбля «Диапазон», Зелёный театра ЦПКиО (возрастное ограничение 12+);
18.00 — Фестиваль «Рязань — город спортивный», приуроченный ко Дню физкультурника, площадка Зелёного театра ЦПКиО (возрастное ограничение 6+);
18.00 — #ТанцПлощадка, ДК «Приокский» (возрастное ограничение 6+).
Суббота, 14 августа
14.00 — Фестиваль «Хоровод мира» (возрастное ограничение 6+);
18.00 — Корнцерт «Ах, лето» (возрастное ограничение 6+).