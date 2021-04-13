Что делать и куда лететь рязанцам после закрытия Турции и Танзании

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С 15 апреля до 1 июня Россия прекращает прямые и чартерные рейсы с Турцией и Танзанией. Что делать рязанцам, которые собираются вылетать в эти страны на днях? Как поступать тем, кто забронировал туры на май? Можно ли «перебронироваться» на другие направления? На вопросы путешественников ответила руководитель турагентства МК-тревел Мария Кокорина.

Во-первых, туристам не стоит беспокоиться, советует Мария. Туристические агентства, туроператоры, авиакомпании и отели продолжают работать, несмотря на тот коллапс, который произошёл с Турцией и Танзанией. И все пытаются выйти из произошедшей ситуации так, что, в первую очередь было комфортно для туристов.

Те туристы, которые улетают до 15 апреля или сейчас находятся на отдыхе в Турции и Танзании, спокойно отправляются и продолжают путешествие. Они смогут вернуться обратно. Правда, стоит помнить об одном важном моменте: туристам нужно находиться на связи. Рейсы могут сдвинуться по времени или может быть перенесена дата. Также могут быть изменения по времени рейса.

Ещё один совет тем, кто сейчас находится на курортах Турции и Танзании или отправляется туда в ближайшее время. Важно быть на связи с отельным гидом. На ваучерах у туристов также есть номера принимающей стороны. Для уточнения информации всегда можно связаться с агентством, через который осуществлялась бронь тура.

Что делать тем, кто забронировал туры после 15 апреля?

Для туристов есть несколько вариантов действий:

Перенос даты туры с полным сохранением продукта на даты с 1 октября до мая 2022 года. Перенос даты тура на июнь, июль август. В этом случае у тура может измениться цена.

Каждую из этих возможностей лучше обговорить с туроператором.

Также можно «перебронироваться» на любые открытые на сегодняшний день направления. Правда, стоит быть готовыми в тому, что турагент предложит отдых на Кубе или на Мальдивах. А эти направления значительно выше по стоимости.

Как закрытие авиасообщения повлияет на стоимость отдыха в России?

Турагенты предполагают, что отдых в России резко подорожает из-за роста спроса на него. При этом ажиотаж на курорты Краснодарского края наблюдается уже сейчас. В некоторых гостиницах и отелях всё чаще бывает сложно подобрать варианты размещения.

К слову, немного статистики:

С 01.07.2020 по 12.04.2021 турагентство МК-Тревел отправило в Турцию 1204 человека. После возвращения с отдыха коронавирус подтвердился только у одной семьи.