Что делать, если на вас взяли кредит?

Если вдруг вы узнаете, что на вас оформили заем без вашего ведома, это еще не значит, что вам придется платить. Свою непричастность возможно доказать. Роскачество дает рекомендации, что предпринять, чтобы банк списал чужой долг.

Что делать, если звонят коллекторы и сообщают о долге по кредиту?

При просрочке платежа по кредиту заемщику будут звонить из кредитной организации или из коллекторского агентства, которому банк или МФО передал информацию о долге. Узнавать о долге по кредиту, о котором вы слышите впервые, может быть неприятно, но будет большой ошибкой не реагировать на звонки и не пытаться узнать, что произошло. Дело в том, что заем, оформленный мошенниками на ваше имя, может быть совсем небольшим, но проценты из-за просрочки по нему начисляются огромные, и игнорирование ситуации приведет к еще большему долгу и усугубит проблему. Поэтому нужно узнать, из какой организации звонят, на какой кредит ссылаются и когда он был взят.

Полученную информацию нужно проверить в бюро кредитных историй. Если ваша кредитная история чиста, вполне возможно, что вам звонили недоброжелатели с целью напугать, а вовсе не из коллекторского агентства. Однако может быть и другой сценарий: на ваше имя оформлен не один кредит, о котором вам звонили, а сразу несколько в различных организациях. Часто информация в БКИ поступает с запозданием.

Если выяснилось, что кредит на ваше имя действительно взят, как поступить?

Напишите заявление в полицию

Это уже придаст вашей проблеме легальный статус и официально подтвердит ваш статус как жертвы мошенничества. Это также поможет, если дело дойдет до суда. Возможно, сейчас вы знаете только об одном кредите, а потом могут появиться и другие займы, оформленные мошенниками на вас. А если вы обнаружили, что кредиты взяли на украденный или потерянный паспорт, пишите еще и заявление о краже (утере) паспорта. Документ будет считаться утерянным, и на него в дальнейшем не смогу оформить еще кредиты.

Напишите заявление в банк или МФО, где был выдан кредит на ваше имя

Уже из своей кредитной истории вы узнаете, когда был взят кредит, сумму кредита и размер пени, а также период просрочки платежей. Кредитору в заявлении необходимо сообщить:

Об отсутствии договора с вами;

О неполучении денег от банка\МФО

Помимо этого, надо потребовать провести внутреннее расследование и списать ваш долг. Кредитная организация может предоставить вам документы, которые были использованы для оформления кредита. Из них вы узнаете, какой метод использовали мошенники. Это могут быть паспортные данные, сканы паспорта, подписи документов, номера телефонов и карты для получения кредита.

Если вы увидите, что фото в вашем паспорте переклеено, подпись подделана, а указанные номер карты и телефона не ваши, это будет доказательством того, что кредит брали мошенники. Все эти данные должны исследовать и сотрудники банка, чтобы убедиться в том, что кредит брали не вы. После расследования, если кредитор поймет, что деньги брали не вы, дело должны закрыть, а ваш долг списать.

Но что, если банк не признает мошеннические действия?

Банкам и МФО невыгодно списывать долги, которые они уже никогда не вернут. Поэтому кредитная организация может отказать в списании долга. Тогда нужно пожаловаться регулятору – в интернет-приемную Банка России – и описать ситуацию с расследованием вашего дела.

Когда стоит обращаться в суд?

Если все вышеуказанные способы не помогли и кредитная организация отказывается списать долг, остается обращаться с исковым заявлением в суд. К исковому заявлению на кредитора должен быть приложен весь пакет документов по договору и доказательства того, что договор заключен не вами.

Что может быть доказательством вашей непричастности к кредиту?

Подделанная подпись: для определения подделки может понадобиться графологическая (почерковедческая) экспертиза.

Ваше местопребывание: если вы докажете, что вас не было в том офисе кредитной организации, когда был выдан кредит, это будет существенным доказательством, что кредит брали не вы. Вы могли находиться в другом городе, на работе, вообще в отпуске в другой стране.

Заявление из полиции: например, о том, что ваш паспорт был украден или что ваш аккаунт с персональными данными взломан

Записи с камер наблюдения: если случай недавний, банк может найти записи с камер в тот день, когда кто-то под вашим именем посетил офис кредитной организации и взял кредит

Выписки со своих счетов: помогут доказать, что на ваши счета не приходили никакие суммы по взятым займам.

Если кредит выдавался онлайн, собрать доказательства может быть сложнее, но это возможно. Необходимо будет привести доказательства о взломе вашего аккаунта, например, на Госуслугах.

Решения в вашу пользу о списании долга будет зависеть от срока давности мошеннического займа и всех деталей ситуации. Иногда долг списывают сами банки при обращении, иногда придется биться за списание долга в суде. По мнению экспертов, выиграть дело у МФО проще, чем у банка, поскольку придется оспаривать меньше документов.

Если вы выиграли дело в суде и ваш кредит закрыт, а долг списан, не забудьте обратиться в БКИ для «очистки» вашей кредитной истории: финансовая организация должна удалить о вас информацию как о ненадежном заемщике.

Что делать, если кредит взяли, используя украденный или потерянный телефон?

Если телефон был украден или потерян, а о пропаже было замечено слишком поздно, мошенники могут успеть не только вывести средства с карт на сторонние счета, но и успеть взять кредиты и тоже вывести их на свои карты или обналичить. Для этого может быть использовано как банковское приложение, так и сим-карта. Поэтому банки рекомендуют при утере мобильного телефона:

Блокировать сим-карту

Сообщить банку об утере для блокировки доступа к личному кабинету

Однако если этого не сделать оперативно, то злоумышленники все равно могут успеть оформить кредит и вывести средства, а возвращать кредит придется вам. В таком случае также нужно писать заявление в полицию о мошеннических действиях, а если телефон был украден, то еще и о краже мобильного устройства. Деньги почти всегда выводятся на карты подставных лиц, и полиции редко удается найти реальных виновников. Доказать же свою непричастность к кредиту в таком случае очень сложно. Банки в соглашении с клиентом указывают, что «Держатель несет ответственность за все операции с картой, совершенные до момента получения банком уведомления об утрате Мобильного устройства». Суды почти всегда встают на сторону банка, поскольку все операции по оформлению кредита и выводу средств проводились с подтверждением с помощью мобильного устройства, смс-кодов и т.д. Тяжба с банком может стоить серьезных вложений в юридическую помощь, а положительный результат не гарантирован, и общие траты могут перекрыть даже сумму оформленного кредита.

Нужно ли платить за чужой кредит?

Игорь Поздняков, юрисконсульт отдела по защите прав потребителей Роскачества: «Если вы столкнулись с описанной выше ситуацией, выплачивать чужой долг, не попытавшись отстоять свои права, не рекомендуется. Даже если кредитная организация отклонила вашу претензию, у вас есть неотъемлемое право обратиться за защитой своих прав в суд – зачастую при наличии подтверждающих данных, что заем брали не вы, договор признается незаключенным и обязанность какой-либо оплаты отпадает. Если же суд встанет на сторону кредитной организации, то, к сожалению, скорее всего «чужой» долг придется отдавать вам».