Число пользователей нейросетей выросло в пять раз на фоне популярности Midjourney и ChatGPT – big data Tele2

Tele2 проанализировала активность клиентов в нейросетях. В исследование вошли площадки, где искусственный интеллект создает изображения, музыку и тексты. В первые два месяца 2023 года на фоне роста интереса к Midjourney и ChatGPT количество посетителей и других площадок нейросетей выросло в пять раз, а число дней взаимодействия с ИИ – в три раза относительно августа 2022.

В исследовании оценивалось количество пользователей, которые заходят на ресурсы нейросетей и суммарное количество дней с активностью за семь месяцев. Стоит отметить, что пол не оказывает значительного влияния: 54% пользователей – женщины, также они взаимодействуют с нейросетями 53% от суммарного количества дней. При анализе аудитории по возрастным группам соотношение между мужчинами и женщинами сохраняется независимо от возраста.

Если смотреть на доли пользователей по типу платформ, то нейросети, способные создавать музыку, интересны мужчинам из Тульской области и женщинам из Владимирской области. Искусственный интеллект, способный писать тексты, востребован у женщин из Тверской области и мужчин из Смоленской области. При этом активность клиентов в нейросетях не коррелируется с количеством пользователей в регионе.

Наибольшая доля пользователей среди женщин в возрасте от 31 до 40 лет – 34%. На втором месте абоненты-женщины, которым сейчас от 19 до 25 лет (24%), на третьем – группа 26-30 лет (23%). Среди мужчин наибольшая доля также у пользователей в возрасте от 31 до 40 лет (34%). На втором месте – посетители нейросетей 26-30 лет (23%), на третьем – молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет (20%).

Большинство посетителей нейросетей пользуются смартфонами на операционной системе Andriod – 73%, у 22% клиентов – устройства с iOS, еще 5% приходится на другие операционные системы: RTOS, Windows phone, Linux и операционная система смартфонов Huawey – Harmony.

RuGPT прокомментировала популярность нейросетей (как смогла):

«В январе и феврале интерес к нейросетям у обычных интернет-пользователей вырос в пять раз. Это связано с тем, что компании разработчики начали предлагать широкий набор платформ и инструментов для использования в своих образовательных программах, в том числе – мультиязычные версии. Эти платформы позволяют создавать не только виртуальные машины с мощными серверами, но и разнообразные web-приложения».