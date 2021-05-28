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Суббота, 29 мая, 2021
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Чиновники ответили на претензии по поводу ремонта в Юбилейном парке

Никита Брыкин
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В Ярославле дали ответ на критику состояния Юбилейного парка, пишет портал 76.RU.

Ранее журналистка издания обратила внимание на грязь, поваленные деревья, битое стекло, затопленные водой фонари и дорожки, неприятные запахи в общественном пространстве. При этом ранее в парке сделали ремонт за двадцать миллионов рублей.

Чиновники отметили, что благоустройство парка еще не завершено. В прошлые годы рабочие отремонтировали ливневую канализацию, поставили скамейки, урны, фонари и игровой комплекс «Ракета».

В этом году в общественном пространстве появятся велодорожки.

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