Чиновника из Рязанского района оштрафовали на 20 000 рублей за служебный подлог

Суд назначил главе администрации сельского поселения Рязанского муниципального района штраф в размере 20 000 рублей за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Как установили правоохранители, в 2020 году в рамках нацпроекта из бюджета были выделены 32 млн рублей на строительство Дома культуры в Рязанском районе.
Уточняется, что обвиняемый свою вину полностью признал, а работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.
Уголовное дело, согласно постановлению суда, прекращено.