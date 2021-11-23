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Вторник, 23 ноября, 2021
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Чиновника из Рязанского района оштрафовали на 20 000 рублей за служебный подлог

Александр Ильин

Суд назначил главе администрации сельского поселения Рязанского муниципального района штраф в размере 20 000 рублей за служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Как установили правоохранители, в 2020 году в рамках нацпроекта из бюджета были выделены 32 млн рублей на строительство Дома культуры в Рязанском районе.

«В июне 2020 года обвиняемый, искусственно завышая показатели своей деятельности, достоверно зная, что часть предусмотренных муниципальным контрактом работ по строительству Дома культуры на сумму более 1 млн рублей фактически не выполнена, подписал акты о приемке работ, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме», — говорится в сообщении СК. 

Уточняется, что обвиняемый свою вину полностью признал, а работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. 

Уголовное дело, согласно постановлению суда, прекращено. 

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