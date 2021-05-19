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Среда, 19 мая, 2021
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Четыре улицы Рязани останутся без холодной воды в четверг

7info7
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В четверг, 20 мая,  в Рязанской области отключат холодную воду. Об этом рязанцев информирует пресс-служба администрации.

Причина – аварии на водопроводе. Их специалисты начнут устранять в 9.30.

До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • переулок Баженова, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7, дом 8, дом 9, уилца Баженова, дом 41, дом 41а, дом 41б,
  • улица Тимакова, дом 3, дом 5, дом 7 (школа №67),
  • улица Касимовское шоссе, дом 46, дом 48, дом 48 корп. 2, дом 48 корп. 3, дом 48 корп. 4, дом 48а (д/сад №138), дом 50а (д/сад №147),
  •  улица Новоселов, дом 33.

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