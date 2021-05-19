Четыре улицы Рязани останутся без холодной воды в четверг

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В четверг, 20 мая, в Рязанской области отключат холодную воду. Об этом рязанцев информирует пресс-служба администрации.

Причина – аварии на водопроводе. Их специалисты начнут устранять в 9.30.

До 17.00 холодной воды не будет по следующим адресам:

переулок Баженова, дом 2, дом 3, дом 4, дом 5, дом 6, дом 7, дом 8, дом 9, уилца Баженова, дом 41, дом 41а, дом 41б,

улица Тимакова, дом 3, дом 5, дом 7 (школа №67),

улица Касимовское шоссе, дом 46, дом 48, дом 48 корп. 2, дом 48 корп. 3, дом 48 корп. 4, дом 48а (д/сад №138), дом 50а (д/сад №147),