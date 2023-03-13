Четыре УАЗа, генераторы, квадроциклы и тепловизоры передали в зону СВО рязанские волонтёры

Рязанские волонтёры акции «Всё для Победы» передали в зону СВО 4 УАЗа, 2 специальных боевых квадроцикла, тепловизоры, коптеры, маскировочные сети, генераторы и укрывной материал. Об этом сообщает 13 марта региональное отделение ОНФ.

Гуманитарный груз направили в ЛНР. Закупленная на собранные средства техника пойдёт на нужды десантного подразделения. УАЗы типа «Фермер» и квадроциклы для бойцов приобрел участник регионального сбора рязанский предприниматель Алексей Макаров. Он лично сопроводил доставку груза на позиции.

– Сейчас время, когда нам надо объединиться. Каждый по мере своих сил может оказать поддержку нашим ребятам на передовой. Машины очень нужны, тем более большой проходимости. И не только машины. Коптеры, тепловизоры. Всё, что помогает нашим бойцам победить. Ну а мой вклад в общее дело такой, – сказал Макаров.

Благодарность рязанцам за технику выразил командир подразделения:

– Всё доставили, передали. Помощь поступила своевременно. Техника сейчас очень нужна и сразу будет выполнять задачи на передовой. На УАЗиках вывозим раненых, доставляем боекомплект, снаряжения и прочее до позиций. Благодарю всех неравнодушных рязанцев за помощь. Победа будет за нами! – сказал подполковник.

На квадроциклах, которые ехали в кузовах «Фермеров», бойцы будут выполнять боевые задачи там, где требуется внезапность и мобильность. Эта тактика хорошо себя зарекомендовала. Также военнослужащим передали маскировочные сети, которые сплели прихожане храма Спиридона Тримифунтского в Баграмово и Преображения Господня в селе Столпцы. Во время пути ими укрывали технику.

Удобные мобильные генераторы, которые может переносить один боец, заправили маслом и топливом и сразу же передали в машину, которая доставляла бойцов на передовую. Туда же направили укрывной материал для блиндажей.