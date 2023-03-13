Четыре УАЗа, генераторы, квадроциклы и тепловизоры передали в зону СВО рязанские волонтёры

Рязанские волонтёры акции «Всё для Победы» передали в зону СВО 4 УАЗа, 2 специальных боевых квадроцикла, тепловизоры, коптеры, маскировочные сети, генераторы и укрывной материал. Об этом сообщает 13 марта региональное отделение ОНФ.
Гуманитарный груз направили в ЛНР. Закупленная на собранные средства техника пойдёт на нужды десантного подразделения. УАЗы типа «Фермер» и квадроциклы для бойцов приобрел участник регионального сбора рязанский предприниматель Алексей Макаров. Он лично сопроводил доставку груза на позиции.
Благодарность рязанцам за технику выразил командир подразделения:
На квадроциклах, которые ехали в кузовах «Фермеров», бойцы будут выполнять боевые задачи там, где требуется внезапность и мобильность. Эта тактика хорошо себя зарекомендовала. Также военнослужащим передали маскировочные сети, которые сплели прихожане храма Спиридона Тримифунтского в Баграмово и Преображения Господня в селе Столпцы. Во время пути ими укрывали технику.
Удобные мобильные генераторы, которые может переносить один боец, заправили маслом и топливом и сразу же передали в машину, которая доставляла бойцов на передовую. Туда же направили укрывной материал для блиндажей.
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