Среда, 7 сентября, 2022
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Четыре человека погибли, выпив украденный из гаража стеклоочиститель

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В Оренбургской области четыре человека погибли, двое попали в больницу, выпив украденный из гаража стеклоочиститель. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело по факту смерти четверых жителей села Дмитриевка Александровского района, а также доставления в медицинское учреждение еще двоих граждан с отравлением суррогатами алкоголя возбудили 6 сентября.

Следователи выяснили, что эти люди добровольно пили стеклоочиститель. Жидкость своему родственнику Дмитриевку в ноябре 2021 года привёз водитель грузовика из города Абдулино. Родственник хранил стеклоочиститель в гараже, откуда его украли в мае 2022 года.

Оставшиеся в живых собутыльники подтвердили, что пили стеклоочиститель добровольно по предложению своего знакомого.

— В настоящее время они доставлены в город Оренбург, где им оказывается необходимая медицинская помощь, в крови госпитализированных обнаружен метанол, — говорится в сообщении Следственного комитета.

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