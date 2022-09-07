Четыре человека погибли, выпив украденный из гаража стеклоочиститель

В Оренбургской области четыре человека погибли, двое попали в больницу, выпив украденный из гаража стеклоочиститель. Подробности ЧП сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело по факту смерти четверых жителей села Дмитриевка Александровского района, а также доставления в медицинское учреждение еще двоих граждан с отравлением суррогатами алкоголя возбудили 6 сентября.

Следователи выяснили, что эти люди добровольно пили стеклоочиститель. Жидкость своему родственнику Дмитриевку в ноябре 2021 года привёз водитель грузовика из города Абдулино. Родственник хранил стеклоочиститель в гараже, откуда его украли в мае 2022 года.

Оставшиеся в живых собутыльники подтвердили, что пили стеклоочиститель добровольно по предложению своего знакомого.