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Вторник, 14 июня, 2022

Четыре человека погибли в ДТП в Свердловской области из-за лишённого прав водителя

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Александр Ильин

Четыре человека погибли в ДТП в Свердловской области из-за лишённого прав водителя

Четыре человека погибли в ДТП на 175 километре трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области из-за лишённого прав водителя, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным полиции, 50-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП погибли четыре человека: водители обеих машин и их пассажиры.

По данным ГИБДД, водитель Skoda Octavia в 2021 году был лишен прав на 18 месяцев за пьяную езду.

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