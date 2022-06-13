Четыре человека погибли в ДТП в Свердловской области из-за лишённого прав водителя

Четыре человека погибли в ДТП на 175 километре трассы Екатеринбург — Серов в Свердловской области из-за лишённого прав водителя, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным полиции, 50-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.

В результате ДТП погибли четыре человека: водители обеих машин и их пассажиры.

По данным ГИБДД, водитель Skoda Octavia в 2021 году был лишен прав на 18 месяцев за пьяную езду.