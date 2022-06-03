Цементовоз врезался в МАЗ в Александро-Невском районе

Дорожная авария произошла рано утром 1 июня на 320-м километре трассы Р-22, – уточнила Ряжская ГИБДД. Подробности ДТП сообщило издательство «Пресса».

26-летний житель Липецкой области, управляя КамАЗом с полуприцепом-цементовозом, ехал со стороны столицы в Тамбов. На обочине в попутном направлении стоял МАЗ. Водитель грузовика, 45-летний житель Рязани, выставил знаки аварийной остановки и в момент аварии находился под кабиной своей машины.

Рязанец получил множественные переломы голени, его доставили в Ряжскую больницу. Водитель цементовоза с ушибами и ссадинами обратился за медицинской помощью, но отказался от госпитализации.