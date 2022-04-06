Carlsberg может продать бизнес в России ГК «Черноголовка»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group, решившая уйти из России на фоне ситуации на Украине, ведет переговоры с группой компаний «Черноголовка» и израильской группой CBC о продаже бизнеса, сообщает РИА Новости.

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О переговорах, ссылаясь на собственные источники, написала датская газета Berlingske. По данным издания, запросы на продажу активов в России компания получила сразу после объявления об уходе из страны.

В частности, «Черноголовка» высказала интерес к покупке компании «Балтика», объединяющей 8 пивоварен. Там работает порядка 8 тысяч сотрудников.

Второй заинтересованной стороной является израильская компания CBC Group, которой Carlsberg продал пакет акций компании Israel Beer Breweries в 2008 году.

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Газета выяснила, что бизнес России Carlsberg оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Из-за ухода с рынка компания может потерять большие деньги.