Бывший заключённый рассказал о жизни Михаила Ефремова в колонии

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Бывший заключённый белгородской ИК-4, где сейчас отбывает наказание Михаил Ефремов, рассказал о жизни актёра в заключении. Его слова передаёт Комсомольская Правда.

Мужчина отмечает: Ефремов очень сильно похудел. На нём висят вещи, а телогрейку артиста пришлось перешивать. Спальные места в колонии обустроены двухъярусными койками. Михаил Ефремов спит на нижнем ярусе.

На территории колонии есть магазин и кафе. В магазине Ефремов оплачивает хлеб на 10 дней вперёд. В кафе часто заказывает салаты.

Основное направление колонии — швейное производство. Ефремов занимает тем, что вшивает замки в одежду. С ним в комнате сидит заключённый-афроамериканец. Артист часто обменивается с ним фразами на анлийском, чтобы подтянуть язык. Своего собеседника Ефремов, наоборот, обучает русскому.

Часто актёр цитирует разных великих людей. По словам бывшего заключённого, Ефремова в колонии очень любит и называют дядей Мишей.