Бывший кинотеатр «Октябрь» в Рязани планируют реконструировать полностью.

В Рязани запланирована комплексная реконструкция здания бывшего кинотеатра «Октябрь», а не только реконструкция входной группы, как сообщалось в конце прошлого года. Об этом сообщает группа Рязань ВКонтакте, ссылаясь на городскую администрацию.

В публикации отмечается, что главные задачи — создание условий для клубной, студийной и репетиционной деятельности, реконструкция сценического пространства.

Реконструкция потребует серьёзных затрат. В 2023 году, как ожидается, начнётся разработка проектной документации для участия в нацпроекте «Культура», – рассказали в мэрии.

О планах ремонта здания бывшего кинотеатра «Октябрь» рязанская мэрия сообщала в декабре 2021 года.