Бывший директор рязанской школы-интерната украла более 5 миллионов на постройку дома

Установлено, что в 2020 году руководитель учебного заведения предложила четырем сотрудникам, которые решили уволиться, числиться сотрудниками без фактического осуществления трудовой деятельности и отдавать свои зарплаты ей для улучшения школы-интерната.

Сотрудники согласились, однако деньги директор присвоила себе, а не тратила на нужды школы. С сентября 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемая похитила более 5,3 млн рублей, потратив их на закупку материалов для постройки и ремонта своего дома.

На имущество обвиняемой судом наложен арест. Уголовное дело передали в суд.