Пятница, 29 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Бывший директор рязанской школы-интерната украла более 5 миллионов на постройку дома

Дата публикации

Валерия Мединская

Установлено, что в 2020 году руководитель учебного заведения предложила четырем сотрудникам, которые решили уволиться, числиться сотрудниками без фактического осуществления трудовой деятельности и отдавать свои зарплаты ей для улучшения школы-интерната.

Сотрудники согласились, однако деньги директор присвоила себе, а не тратила на нужды школы. С сентября 2020 года по ноябрь 2023 года обвиняемая похитила более 5,3 млн рублей, потратив их на закупку материалов для постройки и ремонта своего дома.

На имущество обвиняемой судом наложен арест. Уголовное дело передали в суд.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Стало известно, по каким критериям оценят эффективность Малкова

В список вошли 21 критерий. В их числе — доверие людей к власти, уровень рождаемости, удовлетворенность ветеранов СВО и уровень образования.
Новости Рязани и области

В рязанском посёлке Строитель в квартире рухнул потолок

Речь идёт об аварийном доме №7 по улице Дружной.
Новости Рязани и области

В Рязанской области на трассе М5 ограничили движение из-за ДТП

Последствия аварии сейчас устраняют.. Организовано реверсное движение.