Бывшего судебного пристава из Рязани отправили в колонию

Вступил в силу приговор Ольге Космыниной, бывшей сотруднице службы судебных приставов, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Рязанку признали виновной в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору).

В период с февраля 2017 по февраль 2018 года она похитила с депозитного счета отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей, перечислив деньги на счета подставных лиц.

Московский районный суд Рязани приговорил Космынину к 2 годам колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции смягчил приговор, снизив срок до года 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.