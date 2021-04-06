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Вторник, 6 апреля, 2021
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Бывшего судебного пристава из Рязани отправили в колонию

7info
Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay

Вступил в силу приговор Ольге Космыниной, бывшей сотруднице службы судебных приставов, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Рязанку признали виновной в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору).

В период с февраля 2017 по февраль 2018 года она похитила с депозитного счета отдела судебных приставов более 400 тысяч рублей, перечислив деньги на счета подставных лиц.

Московский районный суд Рязани приговорил Космынину к 2 годам колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции смягчил приговор, снизив срок до года 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

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