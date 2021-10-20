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Среда, 20 октября, 2021
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Брянского бизнесмена Коломейцева пристыдили за прививку от коронавируса

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Некоторые пользователи раскритиковали брянского бизнесмена Александра Коломейцева за решение сделать прививку от коронавируса, пишет Брянск Today.

Предприниматель рассказал, что накануне получил первый компонент вакцины. Он пошел на это после новости о тяжелом течении болезни у журналиста Александра Чернова.

Антипрививочники пристыдили Коломейцева за попытку «создания информационного шума».

 «Надо писать завещание на всякий случай», – запугивает автора публикации костромич.

Отметим, что некоторых брянцев не убеждают в необходимости процедуры даже самые суровые доводы и новая волна коронавируса с высокими показателями смертности.

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