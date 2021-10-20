Брянского бизнесмена Коломейцева пристыдили за прививку от коронавируса

Некоторые пользователи раскритиковали брянского бизнесмена Александра Коломейцева за решение сделать прививку от коронавируса, пишет Брянск Today.

Предприниматель рассказал, что накануне получил первый компонент вакцины. Он пошел на это после новости о тяжелом течении болезни у журналиста Александра Чернова.

Антипрививочники пристыдили Коломейцева за попытку «создания информационного шума».

«Надо писать завещание на всякий случай», – запугивает автора публикации костромич.

Отметим, что некоторых брянцев не убеждают в необходимости процедуры даже самые суровые доводы и новая волна коронавируса с высокими показателями смертности.