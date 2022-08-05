Бороться с ландшафтными пожарами в Рязанской области вместе с МЧС будут казаки. Главное управление МЧС по региону договорилось о сотрудничестве с Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья и Касимовским городским казачьем обществом.
Первый замначальника областного ГУ МЧС полковник Александр Воробьёв встретился с представителями казачества 4 августа. Итогом встречи стало подписание соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится на сайте чрезвычайного ведомства.
Как рассказал референт губернатора Рязанской области, атаман Рязанского и Юртавого казачьего общества Николай Муравьёв, весной во время неконтролируемого пала сухой травы казаки активно выставляли на обзорные посты своих людей для мониторинга ситуации.
По соглашению, казаков будут привлекать для патрулирования опасных участков, профилактических рейдов, тушения ландшафтных пожаров, а также агитации в сфере пожарной безопасности вместе с сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления.