Бороться с ландшафтными пожарами в Рязанской области вместе с МЧС будут казаки. Главное управление МЧС по региону договорилось о сотрудничестве с Союзом Казаков-Воинов России и Зарубежья и Касимовским городским казачьем обществом.

Первый замначальника областного ГУ МЧС полковник Александр Воробьёв встретился с представителями казачества 4 августа. Итогом встречи стало подписание соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится на сайте чрезвычайного ведомства.

Как рассказал референт губернатора Рязанской области, атаман Рязанского и Юртавого казачьего общества Николай Муравьёв, весной во время неконтролируемого пала сухой травы казаки активно выставляли на обзорные посты своих людей для мониторинга ситуации.

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По соглашению, казаков будут привлекать для патрулирования опасных участков, профилактических рейдов, тушения ландшафтных пожаров, а также агитации в сфере пожарной безопасности вместе с сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления.