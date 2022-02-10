В феврале 2022 году начинается реализация Постановления правительства от 21 декабря 2021 года N2371 “О проведении эксперимента по цифровой трансформации предоставления услуг, мер поддержки и сервисов в целях развития малого и среднего предпринимательства”. Речь идет о создании экосистемы, которая должна включать в себя все этапы взаимодействия малого бизнеса с государством, страховщиками, банкам и институтами развития. Цель — упростить жизнь предпринимательскому сообществу в целом. Не дожидаясь господдержки, в условиях кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, на помощь малому бизнесу приходит и крупный частный бизнес. Как сообщает издание «Свободная пресса», АКБ «Банк Держава», основным владельцем которого является Сергей Ентц, уже в прошлом году приступил к разработке новых направлений бизнеса, которые в итоге охватят основные запросы предприятий малого и среднего бизнеса.

Сергей Ентц откроет малому бизнесу доступ к финансированию

Над созданием государственной экосистемы и специальной цифровой платформы для объектов МСП активно работает Министерство экономического развития и торговли совместно с АО «Корпорация «МСП». Предполагается, что к ней смогут подключиться различные государственные структуры и органы, а также, страховые и банковские организации. Посредством возможностей платформы они смогут осуществлять обмен информацией в режиме реального времени, что должно существенно облегчить процесс открытия счета и все процедуры, связанные с его ведением и развитием.

В Банке «Держава», председателем совета директоров которого является Ентц Сергей Леонидович, в 2021 году предложили новый банковский продукт для факторинга. Он должен лечь в основу будущей экосистемы для представителей малого и среднего бизнеса.

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В АКБ «Держава» Сергея Ентца объясняют, что существующие на практике требования предоставления ликвидных залогов и поручительств в процессе получения кредитов для большинства представителей малого и среднего бизнеса зачастую являются нереализуемыми.

По мнению представителей банка «Держава», новый инструмент в сочетании с давно предоставляемыми банком гарантиями по госконтрактам позволит этой категории предпринимателей получить более широкий доступ к конкурсам на исполнение государственных контрактов, к финансированию таких проектов и одновременно даст дополнительные гарантии и исполнителям и госзаказчикам. Банк «Держава» также разрабатывает специальные продукты для экспортеров и импортеров.

Банк «Держава» работает на экспорт

В первую очередь новыми продуктами банка «Держава» смогут воспользоваться участники внешнеэкономической деятельности, представляющие малый и средний бюизнес. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предполагается создание экосистемы для экспортеров «Одно окно» на основе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр». Эксперты АКБ «Держава» активно участвуют в проработке и этого проекта. По словам основного владельца банка «Держава» Сергея Ентца, у возглавляемого им банка есть необходимый опыт и компетенции, а главное — четкое понимание потребностей МСП. Он подчеркнул особенность корпоративной культуры банка «Держава», позволяющей оперативно реагировать на запросы из Российского экспортного центра. В банке считают, что внедрение экосистемы позволит снизить риски всех заинтересованных сторон.