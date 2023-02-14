Большинство жителей Рязанской области никогда не заводили служебных романов

Служба исследований hh.ru к Дню всех влюблённых выяснила у соискателей Рязанской области, случались ли у них служебные романы и как это повлияло на карьеру.

Никогда не заводили служебных романов 69% жителей Рязанского региона. Каждый пятый респондент сообщил, что однажды такое с ним случалось; каждый десятый признался, что у него было несколько романов с коллегами.

Примечательно, что женщины менее склонны к служебным романам: отношения на работе возникали только у 32% из них, а среди мужчин – у 35%. Среди работников науки и образования 76% опрошенных, а среди работников розничной торговли 58% никогда не заводили романов с коллегами.

Большинство тех, у кого случался служебный роман, рассказали, что никакого влияния на их рабочий статус этого не оказало. Для 65% жителей Рязанской области ничего не изменилось, влюблённые продолжили работать в одной компании или даже в одном отделе.

17% признались, что одному из пары пришлось искать другую работу, 8% – что оба уволились. В 1% случаев одному из влюблённых пришлось перейти в другой отдел компании, в 1% случаев отдел сменили оба.

Обычно служебные романы жителей Рязанской области не имеют продолжения: в 67% случаев пары распадались. Лишь 14% поженились и находятся в браке до сих пор, ещё 1% успели развестись. Оставшиеся 19% продолжают служебный роман, но пока не оформили отношения официально. Чаще всего свадьбой оканчиваются служебные романы между юристами (23%) и айтишниками (24%).