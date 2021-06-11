Большие выходные рязанцы смогут провести в ЦПКиО

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12 июня на сцене Зелёного театра в рязанском ЦПКиО пройдёт конкурс-фестиваль патриотической песни «Россия молодая» (0+). Его приурочили ко Дню России.

Участие в фестивале примут более 50 исполнителей. Гостей праздника ждут познавательные и интерактивные площадки. В 18.00 на танцверанде продолжится проект социальные танцы.

13 и 14 июня в 15.00 на сцене Зелёного театра пройдет I Фестиваль любительских театров «Восход». Зрителей ждет насыщенная программа детских спектаклей, постановок по мотивам классических произведений, эффектных перфомансов.

13 июня

15.00-15.40 Театр РГУ «Переход» — Водевиль «Предложение» (по мотивам А.П.Чехова). Основатель театра, режиссер постановки – Заслуженный работник культуры РФ Геннадий Кириллов.

16.00-17.00 Рязанский театр драмы — Веселая сказочная история «Волшебные сны Кузьмы». Авторы П. Высоцкий, И. Дмитриев. Режиссер Арсений Кудря.

17.30-18.50 Театр-студия РязГМУ «Зеркало сцены» — Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Автор М.Хейфец. Художественный руководитель и режиссер – Юлия Арбузова.

14 июня

15.00-16.00 Рязанский театр драмы — Музыкальная сказка в одном действии «Дочь пирата». Автор Ж. Базо. Режиссер – Арсений Кудря.

16.30-17.10 Студенческий театр РГРТУ «Радиант» — Спектакль «Юбилей» (по мотивам А.П.Чехова). Художественный руководитель и режиссер – Заслуженная артистка РФ Татьяна Петрова.

17.30-18.10 «Свободный театр» и группа «Трио». Музыкальный перформанс по мотивам экологического спектакля «Лес». При участии рязанских танцоров, музыкантов и художников. Художественный руководитель – Манана Оганян.