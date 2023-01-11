Среда, 11 января, 2023
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Более 120 рязанцев прошли бесплатное обучение первой медицинской помощи

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Фото: vk.com/rosliakova_anna

За два месяца бесплатное обучение по оказанию первой медицинской помощи прошли более 120 рязанцев. Об этом 11 января в социальный сетях сообщила первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Занятия проходят в Учебном центре ГО и ЧС.

Желающие могут записаться по телефону (4912) 70-19-78 или направить заявку по электронной почте. В заявке должны быть фамилия, имя, отчество, номер телефона, электронная почта для связи и согласие на обработку персональных данных.

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