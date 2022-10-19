Благотворительный фонд «За НАШИХ» приглашает рязанцев поддержать защитников Отечества

Рязанский благотворительный фонд «За НАШИХ» предлагает рязанцам оказать посильную помощь защитникам Отечества.

В офисе Рязанского благотворительного фонда «За НАШИХ» найдётся занятие для каждого. Прекрасные девушки-рукодельницы отшивают баффы (банданы – трансформеры в виде трубы, защищающие лицо или голову от холода и ветра), вязальщицы изготавливают тёплые носки и трёхпалые перчатки. А совсем недавно благодаря неравнодушному молодому человеку появилось самодельное оборудование для плетения маскировочных сетей, так необходимых нашим защитникам на фронте. В связи с этим нам очень нужны «паучки».

Сегодня 137 гвардейскому парашютно-десантному полку от фонда переданы 25 подсумков и первый прототип бескаркасных носилок. Кроме этого, руками неравнодушных жительниц Рязани изготовлены аптечки-подсумки, первую партию которых в количестве 80 штук получили мобилизованные в Сельцах. Если вы не умеете шить и вязать, приходите в офис, помогите сформировать коробки для бойцов. Дело найдётся каждому!

Подробную информацию о работе Рязанского благотворительного фонда «За НАШИХ» можно получить: в Telegram канале, на странице ВКонтакте, по номеру телефона +7 (4912) 40-72-60.

Наш адрес: г. Рязань, ул. Соборная, д. 52, офис 8 (2 этаж).

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